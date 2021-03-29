Мурманск, , 19:05 — REGNUM В Мурманской области с начала года свернули 722 койки для лечения пациентов с COVID-19, это почти половина «ковидного» коечного фонда.

«Тенденция к стабилизации эпидситуации в регионе сохраняется», — отметил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Сегодня в регионе для лечения пациентов с коронавирусом оборудовано 818 мест в стационарах, из них 608 коек с кислородом, в том числе 122 оснащены аппаратами ИВЛ.

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Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Мурманской области коронавирус был выявлен у 74 человек. На лечении находятся 933 ковид-пациента.