Ростов-на-Дону, , 19:03 — REGNUM Сити-менеджер Ростова-на-Дону Алексей Логвиненко уволил Алексея Войтенко с поста директора департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации 29 марта.

Алексей Войтенко уволен по собственному желанию с 30 марта 2021 года, уточнили в мэрии.

ИА REGNUM сообщало, что Войтенко был назначен директором департамента автомобильных дорог и организации дорожного движения с приставкой и.о. в июле 2016 года. До этого он занимал должность заместителя руководителя департамента.

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