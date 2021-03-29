Москва, 29 марта, 2021, 18:59 — ИА Регнум. Власти Испании экстрадировали в Россию фигуранта уголовного дела о покушении на мошенничество в особо крупном размере. Об этом сообщила 29 марта пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Арест

По данным правоохранителей, гражданин России Олег А. подготовил фиктивный договор займа с потенциальной жертвой на сумму более 90 млн рублей, после чего подал исковое заявление в Хорошевский районный суд Москвы о взыскании средств. К иску были приложены копии заведомо подложного договора займа, расписки о получении средств, графика возврата денег и процентов по кредиту.

Реализовать преступный умысел не удалось, поскольку факт подделки подписей вскрылся. В июле 2017 года мужчине было заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, а в октябре того же года он был объявлен в розыск по каналам Интерпола.

В феврале 2020 года разыскиваемый был задержан в Испании, а сегодня в Барселоне правоохранительные органы передали его сотрудникам Национального центрального бюро Интерпола МВД России и ФСИН России.