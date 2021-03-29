Москва, 29 марта, 2021, 18:56 — ИА Регнум. Военному преступнику Александру Колчаку установлен памятный знак на острове в Карском море.

Адмирал Колчак

Памятный знак был изготовлен на борту научно-экспедиционного судна «Михаил Сомов». Он представляет собой пирамиду из металла высотой в два метра. На одной из граней пирамиды установлен барельеф Колчака, на двух других — памятные доски.

https://twitter.com/arkhlikbez/status/1376550784830164992

Напомним, Колчак признан Верховным судом России военным преступником. Подробнее о деятеле гражданской войны, белогвардейце Колчаке — в материале Дмитрия Буянова«Второе рождение военного преступника Александра Колчака».