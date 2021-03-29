Киев, 29 марта, 2021, 18:53 — ИА Регнум. Верховная рада Украины на внеочередном заседании 30 марта заслушает доклад начальника генерального штаба ВСУ Руслана Хомчака относительно обострения в Донбассе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM На Украине

Об этом заявил на брифинге вечером 29 марта глава фракции «Слуга народа» в Раде Давид Арахамия.

Арахамия отметил, что по итогу выступления Хомчака парламент Украины проголосует за постановление об осуждении действий России.

Сам Хомчак сегодня же в эфире одного из телешоу заявил, что эскалация в Донбассе происходит периодически, в том числе и сейчас, с декабря количество обстрелов только увеличивается. По его словам, в основном эскалация на линии соприкосновения связана с тем, что происходит вне линии соприкосновения — «это заседания трехсторонней контактной группы, заседания «Нормандской четверки», другие процессы, политические и дипломатические».

Вместе с тем, по его словам, такой угрозы, что завтра утром вся Украина проснется — и там будет война с Россией, прямо сейчас нет.

ИА REGNUM напоминает, чтоза минувшие сутки украинские силовики трижды нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР семь единиц боеприпасов. Обошлось без жертв, повреждения гражданской инфраструктуры не зафиксированы.