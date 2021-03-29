Токио, , 18:52 — REGNUM Суммарный тираж игры Monster Hunter Rise превысил отметку в четыре миллиона копий. Об этом 29 марта сообщает издание Eurogamer.

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В это число входят как физические, так и электронные копии игры отправленные в магазины по всему миру. На достижение такого результата проекту понадобилось всего три дня с момента релиза.

Напомним, Monster Hunter Rise — это ролевой экшен, посвящённый охоте на огромных доисторических монстров. Его релиз состоялся 26 марта 2021 года.

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