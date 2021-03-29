Вологда, , 18:48 — REGNUM В Вологодской области возбуждено уголовное дело после падения с высоты подростка — школьник упал с пятого этажа недостроенного здания.

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в СУ СКР по Вологодской области, ЧП произошло 25 марта. Группа подростков поднялась на перекрытие пятого этажа, 13-летний мальчик упал, получив тяжелые травмы. В настоящее время ребенок находится в реанимации в состоянии комы.

Дело возбуждено по ст. 118 УК РФ «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности». Следователи проверят соблюдение требований по безопасности на объекте и ограничение доступа на территорию для посторонних.