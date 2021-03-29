Курган, , 18:47 — REGNUM В Курганской области в 2020 году ликвидирован долг бюджетных организаций перед субъектами предпринимательства на сумму свыше 570 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

В 2020 году в Зауралье было возбуждено 14 административных постановлений по ч. 1 ст. 7.32.5 КоАП РФ («Нарушение срока и порядка оплаты товаров (работ, услуг) при осуществлении закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд») в Белозерском, Варгашинском, Кетовском, Лебяжьевском, Мокроусовском, Шумихинском, Щучанском, Юргамышском районах. Каждому из должностных лиц назначен штраф в 30 тыс. рублей.

В основном долги курганские чиновники допускают при строительстве и ремонте объектов, приобретении медицинских препаратов и изделий, продовольствия и другие расходы для медицинских и образовательных учреждений.