Стокгольм, , 18:47 — REGNUM Энтузиаст с ником Drakonman The Fox воссоздал заснеженный континент Нордскол из World of Warcraft в игре Valheim. Об этом 29 марта сообщает издание PC Gamer.

Издание отмечает, что геймер смог довольно точно воссоздать природу Нордскола в Valheim. Однако ему не удалось перенести в игру наиболее известные достопримечательности континента — например, Цитадель Ледяной Короны.

Напомним, Valheim — это популярный симулятор выживания, вдохновлённый скандинавской мифологией. Многие авторы модификаций использует его в качестве основы для своих наработок.

Читайте ранее в этом сюжете: Игроки Elite Dangerous уже могут испробовать новую для проекта механику