Москва, , 18:47 — REGNUM Телеведущую Екатерину Стриженову госпитализировали с переломом руки. Об этом 29 марта сообщает телеграм-канал Mash.

По данным Mash, ведущая упала во время съемок на «Первом канале». Инцидент произошёл в прямом эфире телепередачи «Время покажет».

Добавим, что в выпуске ведущие и приглашённые эксперты обсуждали массовый голод 30-х годов, охвативший территорию Украинской ССР. Стриженова объявила о перерыве на рекламу и стала отходить в глубь студии спиной назад, из-за чего не заметила за собой ступеньку и упала.

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