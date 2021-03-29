Кембридж, Великобритания, , 18:42 — REGNUM Сегодня, 29 марта, стартовало альфа-тестирования игры Elite Dangerous: Odyssey. Об этом сообщает издание PC Gamer.

В рамках тестирования геймеры смогут испробовать новые механики исследования планет пешком и взаимодействия с другими игроками. Однако в течение некоторого времени они не смогут пользоваться собственными космическими кораблями.

Напомним, Elite Dangerous — это популярный космический симулятор от студии Frontier Developments. Масштабное дополнение Odyssey впервые позволит геймерам исследовать планеты вне своих космических кораблей.

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