Киев, , 18:40 — REGNUM Основной вызов на сегодня для украинского общества — это нищета, заявил 29 марта на пресс-конференции директор компании «Украинская социологическая группа» Александр Левцун, представляя результаты соответствующего опроса.

Согласно опросу, 71% украинцев считают, что ситуация развивается однозначно в неправильном направлении или скорее в неправильном, а доля положительных оценок составляет 20%. 51,4% респондентов отметили, что их больше всего волнует высокая стоимость питания и услуг ЖКХ, низкий уровень доходов беспокоит больше всего 50,9% граждан. Для сравнения главной проблемой войну в Донбассе назвали 36,1%, эпидемию коронавируса — 33,7%.

«Как показало исследование, главной угрозой для украинского общества сегодня стала бедность, проблема нищеты… На фоне спада деловой активности, вызванной локдауном, стремительно падает покупательная способность населения. Высокие цены и низкие доходы — вот, что сегодня больше всего волнует людей», — сказал Левцун, комментируя результаты опроса.

Как было заявлено на пресс-конференции, опрос проведен во всех областях Украины при участии 1 тыс. 213 респондентов в возрасте от 18 лет. Метод проведения — индивидуальное интервью по месту жительства (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне экс-премьер министр Украины Анатолий Кинах в телеэфире заявил о беспрецедентном разрыве между стоимостью жизни и реальным уровнем доходов.

«По данным ООН, около 60% украинцев живут в районе черты бедности и значительно ниже черты бедности. Наша украинская статистика дала около 51%, но и 51% — это очень много. Это — показатель беспрецедентной бедности, что влияет на все параметры жизни, включая здоровье, доступность качественных услуг», — заявил Кинах.