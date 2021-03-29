Каир, , 18:32 — REGNUM В Суэцком канале возобновилось движение судов, сообщает 29 марта RT со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

Суэцкий канал H Nawara

«Навигация началась, караваны, находящиеся внутри канала, начали буксировать при помощи лоцманов, чтобы мы начали освобождать Суэцкий канал от ожидающих судов», — цитирует агентство его слова.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 марта управление Суэцкого канала заявило о снятии с мели контейнеровоза Ever Given и его движении с помощью буксиров на север.

Напомним, 23 марта один из крупнейших в мире контейнеровоз Ever Given застрял поперек Суэцкого канала, перекрыв фарватер.

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