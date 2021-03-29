Вашингтон, , 22:33 — REGNUM Компания Facebook совместно с Google соединит Сингапур, Индонезию и Северную Америку подвозными кабелями, чтобы увеличить пропускную способность интернет-соединения между регионами. Об этом 29 марта сообщает Reuters.

«Два кабеля Echo и Bifrost пересекут Яванское море, чтобы увеличить общую подводную пропускную способность в транстихоокеанском регионе примерно на 70%», — сообщил вице-президент Facebook Кевин Сальвадори.

Уточняется, что кабели соединят Северную Америку с парой основных частей Индонезии.

Размер инвестиций пока неизвестен, но отмечается, что это «достаточно существенное вложение» даже для таких гигантов, как Facebook и Google.

Предполагается, что строительство Echo завершится к 2023 году, а Bifrost к 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство людей уверены в том, что наиболее важными элементами интернет-инфраструктуры являются спутники и вышки сотовой связи, однако ключевым элементом данной инфраструктуры являются 380 подводных кабелей, которые обеспечивают 95% интернет-трафика между континентами. Сеть подводных кабелей была создана в основном США и их союзниками, что позволило им исключить возможность установки шпионского оборудования. Интернет-гиганты США, такие как Google, Facebook и Amazon, арендуют или покупают огромные участки кабелей у частных консорциумов.