Москва, , 18:32 — REGNUM Новая реальность требует новых походов, в том числе и на уровне уголовного права. Практические результаты миграционной политики станут на порядок лучше, если приезжие будут понимать, что за преступления на территории РФ их постигнет особенно суровое наказание. Уголовную ответственность для граждан и мигрантов необходимо дифференцировать, чтобы все понимали, кто в доме хозяин, считает Лидер партии «Родина» Алексей Журавлев.После завершения пандемии и открытия границ Россия должна встретить гостей из ближнего зарубежья новыми, современными законами. Депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил ввести отдельный Уголовный Кодекс для иностранцев.

«Права хозяина и гостя не могут быть равными!» — отметил политик на своем ТМ-канале.

«Стоит отметить, что идея «двухконтурного уголовного кодекса» уже давно применяется в ряде богатейших стран Персидского залива. На сегодня основную массу трудовых мигрантов в России составляют выходцы всего из двух стран Средней Азии — Узбекистана и Таджикистана. Так, за январь-ноябрь 2020 года ими было оформлено 92% всех патентов. В 2016—2019 годах численность иностранцев, прибывающих в Россию в течении года, колебалась от 9,2 до 11,5 млн человек. Максимум традиционно приходился на август-сентябрь, минимум — на зимние месяцы. На конец января 2020 года в России пребывало 10,3 млн иностранцев. Закрытие границ из-за пандемии изменило ситуацию кардинально — на 1 декабря 2020 года в России находилось 7,8 млн иностранных граждан. То есть, миграция из-за закрытия границ упала на 20−30%. Одновременно, согласно отчету ГИАЦ МВД России за 2020 год о динамике преступности в России: «Учитывая введенные ограничения, количество преступлений, связанных с незаконной миграцией, сократилось на четверть», — отметил Алексей Журавлев.

«Отдельно необходимо сказать о преступлениях неэкономического характера. Треть преступлений, совершаемых приезжими — это разбой, изнасилования и насильственные действия сексуального характера. То есть, преступления против личности. В странах Средней Азии за такие деяния можно получить срок вплоть до пожизненного, а где-то и смертную казнь. Логично подобным образом наказывать преступных «гастролеров» и на территории России», — подчеркнул Алексей Журавлев, — «По нынешнему законодательству, «при совершении преступления на территории РФ иностранцы подлежат ответственности наравне с гражданами РФ». Но это не справедливо. Права хозяина и гостя не могут быть равными. Так же, как не может быть равной и ответственность. Основное отличие кодексов — строгость наказания. Приезжие (мигранты) должны знать, что за аналогичные правонарушения они получат сроки большие, чем граждане страны. Подобное «неравноправие» давно практикуется в богатейших странах Персидского залива. Его цель — защита прав, жизни и здоровья коренного населения».