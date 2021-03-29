Вашингтон, , 18:34 — REGNUM В тренды Twitter вышел новый хештег #ArtistOnTwitter (Художник в Twitter). Сегодня, 29 марта, он был использован в 16 тыс. публикаций.

Художники (профессионалы и любители) делятся своими лучшими работами с подписчиками в социальной сети. Среди публикаций встречаются карандашные наброски, скетчи, диджитал-рисунки, а также видеозаписи с процессом создания работ.

Добавим, что пользователи соцсети Twitter периодически запускают различные творческие акции с соответствующими тематике хештегами. Например, #wordcount — этот тег используют авторы текстов, которые хотят поделиться текущим прогрессом в любом проекте.

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