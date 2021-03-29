Курск, , 18:26 — REGNUM В Курскую область 29 марта поступило 6600 доз вакцины от коронавируса. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.

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В ближайшее время регион получит ещё около 23 тысяч доз.

Первым компонентом от коронавируса привиты 61 тыс. 624 жителя региона, полностью прошли вакцинацию 48 тыс. 382 человека.

С начала массовой вакцинации в область поступило 67 тыс. 567 доз двухкомпонентной вакцины.