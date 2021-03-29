Токио, , 18:26 — REGNUM Редактора японского издания Famitsu Эйчи Сато арестовали по обвинению в мошенничестве. Об этом 29 марта сообщает Kotaku.

Сообщается, что Сато арестовали за мошенничество с целью получения гонорара внештатного сотрудника издания. В период с марта по июнь 2020 года он смог заработать около 400 тыс. иен, выдавая свои статьи за работу журналиста-фрилансера.

Напомним, что Famitsu — это крупнейшее японское издание, посвящённое видеоиграм. Его выпускает компания Kadokawa Game Linkage.

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