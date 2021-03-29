Киев, , 18:26 — REGNUM Представители государственной охраны сегодня, 29 марта, не пустили судей Александра Тупицкого и Александра Касминина в помещение Конституционного суда Украины (КСУ).

Об этом сообщает пресс-служба КСУ, передает корреспондент ИА REGNUM.

«Тупицкий и Касминин пришли сегодня на работу в суд, но их не пустили представители госохраны, сославшись на указ президента» — сообщили в пресс-службе. Других подробностей источник не сообщает. Судьи пока что не давали комментариев прессе.

ИА REGNUM напоминает, что 26 марта стало известно, что Зеленский отменил указы бывшего президента страны Виктора Януковича, подписанные в мае 2013 года, о назначении судьями КСУ Александра Тупицкого и Александра Касминина. Власти считают, что Тупицкий и Касминин являются обычными гражданами Украины и, в частности, потеряли право на пожизненное обеспечение. Сам Зеленский заявил, что после подписания указа судьи могут отправляться на «заслуженный отдых».