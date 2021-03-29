Салехард, 29 марта 2021, 18:25 — REGNUM В Салехарде введены новые ограничения на розничную продажу алкоголя. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы ЯНАО.
В розничной торговле запрет на продажу алкоголя устанавливается в День оленевода и День физкультурника, в Международный день защиты детей 1 июня, в День России 12 июня, в День народного единства 4 ноября.
«Это в первую очередь связано с безопасностью и поддержанием общественного порядка при проведении массовых мероприятий», — отметил начальник управления экономики администрации города Руслан Юсупов.