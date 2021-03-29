Липецк, 29 марта 2021, 18:23 — REGNUM Глава Липецкой области Игорь Артамонов 26 марта проинспектировал качество и организацию питания в трёх школах областного центра. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной администрации.
Из 20 школ, которые работают на каникулах, по количеству негативных отзывов были отобраны две — № 44 и № 33, третью — ей стала школа №51 — выбрали случайным образом. Проверку учебных заведений глава региона анонсировал в своем инстаграм-аккаунте, где попросил липчан оценить питание. Также отзывы учеников проанализировали на специальном сервисе, который был запущен в декабре 2020 года. С помощью QR-кодов учащиеся могут проголосовать за школьное блюдо и оставить комментарии. Чаще всего дети жаловались на холодные и однообразные блюда.
Глава региона пообщался с директорами, поварами в каждой школе, поинтересовался, как организовано питание, какие производители привозят продукты и как они получают обратную связь от детей.
В 2019—2020 учебном году услуги по организации школьного питания в большинстве школ оказывал один оператор питания. В 2021 году в Липецке работают четыре оператора (по всей области — девять). В соответствии с требованиями СанПиН, шестью операторами питания разработаны двухнедельные меню. Они размещены в обеденных залах и на сайтах образовательных учреждений. С ежедневными меню родители могут ознакомиться на официальных страницах образовательных учреждений в инстаграм, «Вконтакте», а также в родительских чатах.