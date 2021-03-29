История вопроса

Игры-симуляторы максимально правдоподобно воспроизводят определённые условия или действия. В них игроки могут попробовать себя в роли спортсмена, обычного жителя виртуального города, водителя транспортного средства или какого-либо животного. Так, наиболее распространены симуляторы управления техникой, симуляторы спортивных состязаний и симуляторы управления определёнными существами.