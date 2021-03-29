США, 29 марта, 2021, 18:19 — ИА Регнум. Компания Electronic Arts (EA) анонсировала новую игру в серии EA Sports PGA Tour. Об этом 29 марта сообщает издание Kotaku.

Гольф

Известно, что разработкой игры занимается студия EA Tiburon. Сообщается также, что Electronic Arts заключила долгосрочное соглашение с компанией PGA Tour, а значит в проекте появятся различные звёзды профессионального гольфа.

Напомним, что EA Sports PGA Tour — это серия спортивных симуляторов гольфа. Первая игра франшизы вышла в 1990 году.