Москва, , 18:18 — REGNUM Клиенты Альфа-банка сообщают о неполадках в работе ряда электронных сервисов организации в понедельник, 29 марта. Об этом свидетельствуют данные мониторингового ресурса Downdetector.

Затруднения у клиентов начались после 12.00 по московскому времени. Большинство жалоб связано с проблемами при переводе денег и совершении платежей со счёта, некоторые сообщают о сбое всех сервисов.

В пресс-службе кредитной организации подтвердили РИА Новости, что «из-за технических работ ряд сервисов Альфа-банка у некоторых клиентов может работать нестабильно».

В компании отметили, что специалисты работают над устранением проблемы.