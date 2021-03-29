Париж, , 18:18 — REGNUM Лидер французской партии «Национального объединение» Марин Ле Пен заявила 28 марта на телеканале France3, что осуждает активистов, которые ворвались 25 марта на пленарное заседание в региональный совет Окситании в Тулузе.

«Все люди, которые позволяют себе войти в демократический сенакль, чтобы начать орать непонятно о чем, — идиоты».

Марин Ле Пен «Как эти люди могут думать, что, проникая на демократические собрания при этом крича, можно продвигать свои идеи? Естественно, я их осуждаю».

«Я даже не знала, что «Французское действие» все еще существует», — добавила Ле Пен.

25 марта десять активистов «Французского действия» ворвались в областной совет региона Окситании и оставили там плакат с надписью «исламисты-левые — предатели Франции». Это вторжение вызвало многочисленные реакции возмущения, в том числе президента Эммануэля Макрона, который осудил действие, отражающее, по его мнению, «истинное лицо крайне правых».

Напомним, Французское действие — националистическо-монархическое политическое движение во Франции, поддерживающее Орлеанскую ветвь Бурбонов, которое было популярно в первой половине двадцатого века.