Екатеринбург, 29 марта, 2021, 18:18 — ИА Регнум. В Свердловской области зафиксировали первый случай укуса клеща за 2021 год. Об этом заявила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по региону Анжелика Пономарёва на пресс-конференции.

Клещ

Пострадавшая — 44-летняя женщина, жительница одного из центральных районов Екатеринбурга. Горожанка обратилась в медучреждение 29 марта 2021 года.

«Она из города не выезжала, не посещала лесопарки и скверы», — отметила Пономарёва.

В 2020 году первый случай укуса клеща зафиксировали раньше — 14 марта.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году от клещей пострадали 31 тыс. жителей Свердловской области.