Тамбов, , 18:16 — REGNUM Число погибших в автоавариях на дорогах Тамбовской области в прошлом году является минимальным за последние 25 лет. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении информационной политики по итогам оперативного совещания под председательством губернатора Александра Никитина.

На оперативном совещании в Тамбовской области Tambov.gov.ru

В Тамбовской области национальный проект «Безопасные качественные дороги» реализуется по трём направлениям: «Дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения». Ведется ремонт дорог общего пользования, обустройство объектов улично-дорожной сети городской агломерации.

Особое внимание уделяется мерам, направленным на повышение безопасности дорожного движения. В регионе отмечают, что задача снижения аварийности на тамбовских дорогах находится на постоянном контроле губернатора, и анализ дорожной ситуации обсуждается на еженедельных совещаниях.

«Планируя мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий, мы прежде всего, устраняем причины аварийности на участках концентрации ДТП. Нам удалось многое исправить и достичь желаемых результатов. Но предстоит еще большая работа как по преобразованиям на дорогах, так и в деле воспитания законопослушности у участников дорожного движения», — сказал Александр Никитин.

По данным властей, в рамках нацпроекта в 2020 году в Тамбовской области приведено в нормативное состояние почти 70 км дорог, количество мест концентрации ДТП сократилось с 30 до 18 единиц.

За год зарегистрировано 1146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 132 человека погибли и 1497 получили ранения. В регионе отмечают, что число погибших в автоавариях в прошлом году упало «до минимума за последние 25 лет», что стало результатом взаимодействия с органами власти различного уровня, в том числе в рамках национального проекта.