Минск, 29 марта, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Уголовное дело о подготовке теракта группой лиц, в котором фигурирует белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, возбуждено генпрокуратурой Белоруссии, сообщил 29 марта журналистам генпрокурор республики Андрей Швед.

Urm.lt Портрет Светланы Тихановской на фасаде здания посольства Литвы во Франции

По словам чиновника, дело возбуждено на основании материалов Комитета государственной безопасности и МВД Белоруссии. В деле фигурирует так называемая инициатива BYPOL.

Швед «Указанные лица несколько дней назад пытались произвести взрывы и поджоги на территории столицы и других городов».

Чиновник пояснил, что соответствующие показания были даны задержанным «гражданином Малейчуком». Уточняется, что организаторы теракта планировали обвинить представителей органов власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.

Швед «Отмечу, что благодаря слаженной работе спецподразделений КГБ и МВД удалось выявить и своевременно пресечь серьёзную террористическую угрозу».

Чиновник уточнил, что будет добиваться выдачи Тихановской и её приспешников Литвой и Польшей.