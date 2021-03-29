Тихановская попала в дело о теракте
Минск, 29 марта, 2021, 18:14 — ИА Регнум. Уголовное дело о подготовке теракта группой лиц, в котором фигурирует белорусский оппозиционер Светлана Тихановская, возбуждено генпрокуратурой Белоруссии, сообщил 29 марта журналистам генпрокурор республики Андрей Швед.
По словам чиновника, дело возбуждено на основании материалов Комитета государственной безопасности и МВД Белоруссии. В деле фигурирует так называемая инициатива BYPOL.
Чиновник пояснил, что соответствующие показания были даны задержанным «гражданином Малейчуком». Уточняется, что организаторы теракта планировали обвинить представителей органов власти в совершении действий, создающих опасность гибели людей.
Чиновник уточнил, что будет добиваться выдачи Тихановской и её приспешников Литвой и Польшей.