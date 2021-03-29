Тверь, , 18:12 — REGNUM Вопросы реализации на территории Тверской области национальных проектов, участия региона в новых федеральных программах, сотрудничества в рамках реализации партийных проектов «Безопасные дороги», «Городская среда» и «Детский спорт» обсуждались 29 марта в ходе встречи губернатора Тверской области, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия» Игоря Рудени и врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Васильева. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства региона.

Встреча губернатора Тверской области Игоря Рудени и врио заместителя секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимира Васильева Пресс-служба правительства Тверской области

«Уверен, что кураторство Владимиром Абдуалиевичем этих проектов даст новый этап в развитии нашего региона, инфраструктуры. Совместными усилиями мы сделаем всё, чтобы наши граждане имели возможность увидеть положительные результаты реализации этих проектов. На протяжении этих лет, когда Владимир Абдуалиевич трудился в Дагестане, было много обращений по поводу того, когда же он вернётся. И вот сегодня произошло то, чего ожидали многие», — подчеркнул Игорь Руденя.

«Когда я ушёл на другую работу, то, что должен был сделать как депутат, не отработал. Мы намерены решать эти вопросы совместными усилиями с регионом. В Тверской области есть динамика развития: в занятости населения, газификации, консолидации коммунальных активов. Эти вопросы проработаны правительством Тверской области», — сказал Васильев, добавив, что с губернатором региона сложились дружеские конструктивные отношения.

Игорь Руденя отметил, что сегодня приоритетными для Тверской области являются вопросы газификации территории, развития инфраструктуры, а также создание высокотехнологичных рабочих мест, модернизация системы здравоохранения, в первую очередь обновление сети первичного звена в муниципалитетах региона, системы профобразования, реализация проектов по общественному транспорту.

Также 29 марта Владимир Васильев подал заявление о включении в состав кандидатов предварительного голосования по кандидатурам для последующего выдвижения от партии «Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации по федеральному избирательному округу на территории Тверской области и Заволжскому одномандатному избирательному округу № 180 региона. В Тверской области началась процедура праймериз, в настоящее время идёт этап выдвижения кандидатов.