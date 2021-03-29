Вашингтон, , 21:35 — REGNUM Американская компания Visa Inc сообщила 29 марта, что позволит своим клиентам производить транзакции в стейблкоинах USD Coin (USDC). Подобные операции будут осуществляться при помощи блокчейна с открытым исходным кодом Ethereum.

«Принимая во внимание растущий интерес пользователей во всём мире к цифровым валютам, мы поняли необходимость создания системы, обеспечивающей доступ, хранение и обмен цифровой валюты», — заявил Кай Шиффилд, возглавляющий отдел криптовалют в Visa.

Отмечается, что Visa начала сотрудничать с криптовалютной платформой Crypto.com и банком цифровых активов Anchorage. В рамках инициативы уже была проведена первая транзакция в стейблкоинах, когда Crypto.com отправила USDC на адрес Visa в блокчейне Ethereum в Anchorage.

Напомним, что USD Coin (USDC), это поддерживаемый долларом США стейблкоин, цена которого равна одному доллару. По последним данным портала CoinMarketCap, капитализация стейблкоина превышает 10,7 миллиарда долларов.