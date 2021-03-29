Екатеринбург, 29 марта, 2021, 18:06 — ИА Регнум. В Свердловской области снизилось в 2,3 раза число случаев клещевого энцефалита за 2020 год. Об этом заявила на пресс-конференции заместитель руководителя областного управления Роспотребнадзора Анжелика Пономарёва.

Константин Ерёмин ИА Красная Весна Клещ

По её словам, в регионе было зарегистрировано за минувший год 31 тыс. случаев присасывания клещей (на 3% меньше, чем в 2019 году). Диагноз «клещевой вирусный энцефалит» был поставлен 43 пациентам (в 2,3 раза меньше). Один заболевший скончался.

По мнению Пономарёвой, такая динамика связана с ограничениями, введёнными для профилактики COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году клещевой сезон начался позже из-за задержавшихся морозов.

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