Москва, 29 марта, 2021, 18:04 — ИА Регнум. Победитель конкурса «Лидеры России 2020», флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Федор Крошин стал помощником заместителя председателя правительства Российской Федерации Дмитрия Чернышенко.

Пресс-служба АНО «Россия — страна возможностей» Фёдор Крошин

В новой должности он будет развивать IT-направление в Российской Федерации для обеспечения роста отрасли и повышения качества услуг, предоставляемых гражданам.

Федор Крошин родился 16 октября 1990 года в Новосибирске. В 2012 году с отличием окончил бакалавриат Новосибирского государственного университета телекоммуникаций и информатики по направлению «Средства связи с подвижными объектами», а в 2014 году — магистратуру этого же вуза по специальности «Информатика и компьютерные технологии (сети передачи данных)». В 2018 году прошел здесь же заочное обучение по программе «Управление предприятием связи». По гранту конкурса «Лидеры России» в данный момент обучается по программе Executive MBA в Stockholm School of Economics.

С 2013 по 2019 год был руководителем офиса корпоративных продаж по СФО в ООО «Техкомпания Хуавэй», затем в качестве директора главного технологического центра работал над проведением XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в Красноярске, а с 2019 года до настоящего назначения являлся исполнительным директором АО «Ростех — Проектные технологии» (дочерняя компания ГК «Ростех»).

"Моя цель в новой должности — выполнять поставленные Дмитрием Николаевичем Чернышенко задачи по цифровой трансформации государства», — рассказал о своих планах в должности помощника Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Федор Крошин.

В 2020 году Федор Крошин стал победителем третьего конкурса «Лидеры России».

«Для меня победа в конкурсе управленцев «Лидеры России» стала важным достижением, которое открыло мне удивительные возможности и подарило замечательные знакомства с людьми с «горящими глазами, полными идей и мыслей». Это непередаваемые эмоции и опыт, а также осознание того, что ты в числе ста лучших управленцев страны. Я воспринимаю это как большую ответственность за признание, поэтому важно не останавливаться и оправдать этот аванс. Потому что «лучший» — это не точка, это процесс, а я только в самом-самом его начале», — поделился Федор Крошин.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, за три сезона проведения конкурса назначение на высокие должности получили более 270 «Лидеров России». Шестеро победителей конкурса заняли позиции заместителей федеральных министров, двое участников первого сезона стали главами регионов, четверо участников — главами городов. Помимо этого, конкурсанты заняли должности главных врачей крупных больниц, ректоров и проректоров вузов, заместителей губернаторов, региональных министров и глав департаментов, топ-менеджеров крупных компаний.