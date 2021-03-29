Салехард, 29 марта 2021, 18:04 — REGNUM На Ямале создадут трёхмерную панораму о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Площадку для размещения будущей панорамы обсудили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель АНО «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.

«О подвиге ямальцев в Великой Отечественной войне нужно говорить, чтобы люди знали, что дала наша земля. В военные годы наш малочисленный на тот момент регион дал стране большое количество призывников. На фронт ушёл каждый пятый житель, каждый четвертый из них не вернулся домой. Это очень тяжелые потери. Те, кто остался в округе, делали все, чтобы обеспечить победу — добывали рыбу, сдавали мясо в рекордных количествах. Это большой вклад в общее дело».
Дмитрий Артюхов, губернатор ЯНАО

Поясняется, что организация «Невский баталист» выполнила более 10 проектов, среди которых экспозиция в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», мемориальном комплексе «Брестская крепость» и других.