Салехард, 29 марта 2021, 18:04 — REGNUM На Ямале создадут трёхмерную панораму о событиях Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.
Площадку для размещения будущей панорамы обсудили губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и руководитель АНО «Невский баталист» Дмитрий Поштаренко.
Поясняется, что организация «Невский баталист» выполнила более 10 проектов, среди которых экспозиция в Музее Победы на Поклонной горе, музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда», мемориальном комплексе «Брестская крепость» и других.