Калуга, , 18:04 — REGNUM В Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 61 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 29 марта. Днём ранее, 28 марта, в регионе было зарегистрировано 65 случаев.

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Всего в Калужской области с начала пандемии положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 32 223 человек, 1908 человек находятся на лечении, 30 025 человек выздоровели.

За последние девять дней ни одной смерти от коронавирусной инфекции не зафиксировано. Число заболевших, на прошлой неделе сократилось на 15% по сравнению с предыдущей.

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