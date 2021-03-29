Ярославль, 29 марта, 2021, 18:01 — ИА Регнум. Городские службы приступили к восстановлению плитки на Волжской набережной в Ярославле. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на мэрию города.

City-yaroslavl.ru Замена плитки на Стрелке

Как ранее сообщало ИА REGNUM плитка на набережной во многих местах повреждена, шатается и требует замены. Изначально в мэрии обещали выполнить работы в весенне-летний период, но после вала сообщений в СМИ приступили к немедленному устранению провалов тротуарной плитки на верхнем ярусе Волжской набережной в районе Стрелки — одной из главных точек притяжения туристов в исторической части Ярославля.

«После таяния снега происходит подмывание песчаного основания, из-за этого в некоторых местах плитка начинает «гулять». Подобная ситуация происходит каждый год. Это связано из-за технологии укладки плитки во время строительства набережной. На данный момент провал на смотровой площадки вблизи Стрелки — единственное проблемное место», — считает первый заместитель директора МБУ «Горзеленхозстрой» Сергей Медведев.

Помимо устранения провала в районе Стрелки городские власти обещают провести полномасштабные работы по восстановлению тротуарной плитки. Они начнутся в конце апреля.