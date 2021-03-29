Судак, Крым, , 18:01 — REGNUM Уже 21 апреля 2021 года состоится II Международная неконференция «АRТtalk. Искусство после креативной экономики», которая объединит на одной площадке ведущих представителей сфер искусства, науки и технологий. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 марта сообщили в пресс-службе «Тавриды».

Мероприятие пройдет в формате глобальной дискуссии о трендах, инновациях и перспективах креативно-инновационной деятельности. К участию приглашены более 50 экспертов со всего мира.

Ключевыми спикерами «ARTtalk. Искусство после креативной экономики» станут: генеральный директор телеканала «Пятница!» Николай Картозия; основатель компании ABBYY, соучредитель Образовательного фонда «Айб» и школы «Айб» Давид Ян; руководитель отдела креативной экономики ЮНКТАД Мариса Хендерсон; директор по развитию группы компаний Black Star Александр Гагиев; генеральный директор АНО «Центр развития культурных инициатив», руководитель арт-кластера «Тарвида» Сергей Першин; писатель Александр Цыпкин, а также представители компаний Mail.ru Group, «Яндекс», НИУ ВШЭ, журналисты, блогеры и исследователи креативных индустрий.

Читайте ранее в этом сюжете: Арт-кластер «Таврида» станет единой экосистемой для творческой молодёжи