Новосибирск, , 18:01 — REGNUM Губернатор Новосибирской области Андрей Травников в ходе оперативного совещания сегодня, 29 марта, рассмотрел вопросы проведения профилактического медицинского осмотра и диспансеризации. Совещание прошло в правительстве региона.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников Правительство Новосибирской области

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Глава области призвал включиться в работу по информированию жителей о необходимости профилактического медицинского осмотра и диспансеризации руководителей муниципалитетов, организаций, предприятий. Также он поручил совместить сроки проведения ежегодных обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19.

«Некоторые профессии предполагают обязательные ежегодные профосмотры. Обычно такие осмотры идут по графику, людям назначаются конкретные сроки. Моё предложение — для того, чтобы людям, которые проходят профосмотры, дважды не приходить в поликлинику, в связи с тем, что мы выполняем важную работу по вакцинации от COVID-19, необходимо совместить сроки проведения обязательных профосмотров с возможностью вакцинации от COVID-19», — сказал Андрей Травников.

По данным министра здравоохранения региона Константина Хальзова, общий план профилактических осмотров в 2020 году составлял 650 637 человек, но в связи с ограничительными мерами выполнение годового плана составило 45,2%. Общий план профилактических осмотров на 2021 год составляет 695 352 человека; план диспансеризации — 532 078 человек.

Отметим, что для обеспечения доступности профилактической медицинской помощи жителям отдалённых населённых пунктов Новосибирской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» национального проекта «Здравоохранение» в 2020 году приобретены 13 передвижных медицинских комплексов.