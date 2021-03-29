Москва, 29 марта, 2021, 17:55 — ИА Регнум. Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 выполнили плановый полёт над нейтральными водами Баренцева и Норвежского морей. Об этом сообщили 29 марта в пресс-службе Минобороны России.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-160

По информации ведомства, продолжительность полёта составила более восьми часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи сверхзвуковых истребителей-перехватчиков МиГ-31 морской авиации ВМФ России.

В Минобороны отметили, что лётчики дальней авиации ВКС России регулярно совершают полёты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Чёрного и Балтийского морей, а также Тихого океана. Все полёты осуществляются в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.