Минск, , 17:54 — REGNUM За публичное оскорбление президента Белоруссии и хулиганство прокуратура Бобруйска поддержала в суде обвинение местного жителя, получившего в итоге один год и один месяц лишения свободы. Об этом 29 марта проинформировала генпрокуратура республики.

«В ходе судебного разбирательства установлено, что нетрезвый 50-летний К. 16 августа 2020 года из своего дома позвонил с мобильного телефона на специальную линию МВД. Во время разговора с дежурным обвиняемый в унизительной и оскорбительной форме выразился в адрес главы государства, — сказано в официальном сообщении. — ️Он же 16 октября 2020 года на одной из улиц г. Бобруйска совершил исключительно циничные и бесстыдные действия в присутствии иных граждан».

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Напомним, с августа 2020 года граждане Белоруссии массово протестуют против фальсификации президентских выборов и насилия при подавлении мирных протестов, требуют привлечения к ответственности виновных в фальсификациях, пытках и убийствах оппозиционеров. Александр Лукашенко бессменно правит Белоруссией с 1994 года. Евросоюз и США применяют к официальному Минску санкции.

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