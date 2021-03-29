Токио, , 17:54 — REGNUM Компания Koei Tecmo опровергла слухи о том, что игры для сборника Ninja Gaiden: Master Collection были основаны на версии для PS Vita. Об этом 29 марта сообщает издание Eurogamer.

Издатели заявили, что игры Ninja Gaiden из сборника будут основаны на их оригинальных версиях с консоли PS3. Однако в них будут поддерживаться и некоторые режимы с PS Vita — в частности, режим «Герой», в котором протагонист будет автоматически блокировать атаки противников.

Напомним, что сборник Ninja Gaiden поступит в продажу 10 июня 2021 года. Он будет доступен на PC, PS4, Xbox One и Nintendo Switch.

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