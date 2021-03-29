Нассау, , 17:55 — REGNUM Американский певец Джейсон Деруло и его девушка, модель Джена Фрумс, ждут первенца. Об этом 29 марта Деруло сообщил в своём Instagram-аккаунте.

https://www.instagram.com/p/CM-eAcCn5Si/

Певец опубликовал романтичное видео, где вместе со своей девушкой гуляет по пляжу на Багамах. «Не может быть ничего более волнительного, чем эта глава нашей жизни», — подписал ролик музыкант.

ИА REGNUM напоминает, что Джейсон Деруло — американский певец, актёр, музыкант и актёр. В 2009 году он выпустил сингл Whatcha Say, занявший первое место в Billboard Hot 100.

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