Москва, , 17:51 — REGNUM Проверку слов телеведущего Владимира Соловьёва об Адольфе Гитлере и блогере Алексее Навальном начало УВД по Северному административному округу Москвы, передаёт 29 марта РБК.

«В ходе проверки подготовлен и направлен запрос в ВГТРК на предоставление копии записи программы «Вечер с Владимиром Соловьёвым» от 16.02.2021 года, транслировавшейся в эфире на телеканале «Россия 1», — говорится в сообщении.

По данным издания, когда ВГТРК предоставит копии кадров с передачи, ведущим которой является Соловьёв и которая вызвала вопросы, эти копии будут изучать в исследовательском центре ГБУ «МИЦ», в Головинском следственном управлении и в СКР по САО Москвы.

Эксперты сделают заключение, которое позволит дать правовую оценку словам телеведущего.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2021 года запрос о том, что сказанное в передаче Соловьёва от 16 февраля 2021 года нужно проверить, подал в Генпрокуратуру депутат Госдумы Валерий Рашкин (КПРФ).

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Госдумы обратился к генпрокурору из-за слов Соловьёва о Гитлере