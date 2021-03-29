Рязань, , 17:53 — REGNUM Уголовное дело о халатности возбуждено по факту приобретения квартир для детей-сирот в Захаровском муниципальном районе Рязанской области. Жильё закупили по завышенной стоимости, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 марта в пресс-службе регионального Следственного комитета.

По данным следствия, в 2018—2020 годах отдел имущественных и земельных отношений администрации района заключил 10 муниципальных контрактов на приобретение жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Чиновники не провели мониторинг рыночных цен на недвижимость и приобрели жильё по завышенной стоимости. По оценке следствия, бюджетной системе причинён ущерб на сумму более трёх миллионов рублей.

Правоохранительные органы устанавливают конкретных должностных лиц, допустивших нарушения.