Тамбов, , 17:50 — REGNUM В Тамбовской области 29 марта подтвержден 91 новый случай заражения коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным регионального оперативного штаба. Это на один меньше, чем было выявлено сутками ранее.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 229 носителей вируса.

После выздоровления были выписаны 26 тыс. 710 пациентов, в том числе 53 человека — за последние сутки.

За весь период скончались 405 человек. Два новых летальных случая зарегистрировано за последние сутки.