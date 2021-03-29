Токио, , 17:48 — REGNUM Вторая часть финального сезона «Атаки титанов» выйдет только зимой 2022 года. Об этом 29 марта сообщает издание IGN.

Дело в том, что создателям сериала нужно адаптировать ещё 23 главы оригинальной манги. Сообщается, что зрителям стоит ожидать, как минимум, ещё 16 эпизодов шоу.

Напомним, «Атака титанов» — это популярный аниме-сериал, созданный на основе одноимённой манги Хадзимэ Исаямы. Экранизация выходит с 2013 года.

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