Москва, 29 марта, 2021, 17:48 — ИА Регнум. На охранника консульства Таджикистана в Москве напал с ножом приезжий из этой республики, сообщает 29 марта РИА Новости со ссылкой на посольство.

Rich Bowen Нож

По информации агентства, нападение произошло около 11:00 мск.

«Гражданин наш, живет здесь… Он напал на охранника… Какой-то фанатик. Кричал, что их ущемляют», — цитирует агентство представителя посольства.

Нападавший несколько раз ударил охранника кулаком, затем он достал нож, но охранник и пришедшие ему на помощь сотрудники консульства успели его нейтрализовать.

Злоумышленник передан полиции.

По утверждению представителя посольства, нападавший разыскивается в Таджикистане за причастность к радикальной группировке.

Официальных комментариев этого инцидента пока не поступало.