Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало данные проекта TESS, касающегося обнаружения планет за пределами Солнечной системы.

Сообщается, что обнаружено приблизительно 2200 кандидатов на звание экзопланет. Многие из объектов являются относительно небольшими телами с каменистой поверхностью. Некоторым характеристиками они схожи с нашей планетой.

К одному из особенно интересных открытий причисляется землеподобная экзопланета TOI-700 d, вращающаяся вокруг холодного красного карлика TOI 700, расположенного примерно в 100 световых годах от нас.

Напомним, что в рамках миссии TESS был запущен специализированный космический телескоп, нацеленный на поиск экзопланет.