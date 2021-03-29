NASA обнаружило новые экзопланеты
Вашингтон, 29 марта, 2021, 21:34 — ИА Регнум. Национальное управление США по воздухоплаванию и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало данныепроекта TESS, касающегося обнаружения планет за пределами Солнечной системы.
Сообщается, что обнаружено приблизительно 2200 кандидатов на звание экзопланет. Многие из объектов являются относительно небольшими телами с каменистой поверхностью. Некоторым характеристиками они схожи с нашей планетой.
К одному из особенно интересных открытий причисляетсяземлеподобная экзопланета TOI-700 d, вращающаяся вокруг холодного красного карлика TOI 700, расположенного примерно в 100 световых годах от нас.
Напомним, что в рамках миссии TESS был запущен специализированный космический телескоп, нацеленный на поиск экзопланет.