Владимир, , 17:46 — REGNUM Во Владимирской области 29 марта подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

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Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 847 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 902 пациента, в том числе 41 человек — за последние сутки.

За весь период скончались 996 человек. За последние сутки не подтверждено летальных случаев.