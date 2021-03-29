Владимир, 29 марта 2021, 17:46 — REGNUM Во Владимирской области 29 марта подтверждено 67 новых случаев заражения коронавирусом — на два меньше, чем в предыдущие сутки, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.
Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вакцинацию необходимо ускорить — трансляция»
Всего в области были зарегистрированы 29 тыс. 847 носителей вируса. После выздоровления были выписаны 26 тыс. 902 пациента, в том числе 41 человек — за последние сутки.
За весь период скончались 996 человек. За последние сутки не подтверждено летальных случаев.