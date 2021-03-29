Минск, , 17:45 — REGNUM Три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа получил по приговору суда Заводского района Минска местный житель, обвинённый в нарушении общественного порядка и работы транспорта. Об этом 29 марта проинформировала генпрокуратура республики.

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В рамках уголовного процесса гособвинитель инкриминировал гражданину К. «активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с неповиновением законным требованиям представителей власти, повлекших нарушение работы транспорта».

«Как установлено, К. с 9 по 16 августа 2020 года на территории Минска в ходе несанкционированных акций выходил на проезжую часть дорог, в том числе в «сцепке» с иными гражданами, и перекрывал движение транспорта. На законные требования сотрудников милиции прекратить противоправные действия обвиняемый не реагировал», — сообщили в генпрокуратуре.

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